Calciomercato Inter, maxi multa per Brozovic | Futuro in bilico: ecco l’erede

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Marcelo Brozovic al quale è stata ritirata la patente nella notte tra venerdì e sabato

Stangata in arrivo per Marcelo Brozovic. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’Inter ha deciso di punire il croato con una maxi multa. Si parla del massimo consentito, ovvero 100.000 euro. Nella notte tra venerdì e sabato l’ex Dinamo Zagabria si è fatto ritirare la patente in zona Porta Genova passando prima col rosso e poi non superando l’alcol Test. Sul piano squisitamente sportivo, invece, non ci saranno ripercussioni: il numero 77 partirà regolarmente dal primo minuto stasera nel match contro il Torino.

Calciomercato Inter, multa e cessione: accordo con l’erede di Brozovic

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ adesso il futuro di Brozovic torna fortemente in discussione. Nel senso che l’Inter potrebbe aprire se non spalancare le porte a una sua cessione nella prossima finestra di calciomercato, anche se il classe ’92 rimane un giocatore pressoché insostituibile per Conte. Fin qui, inoltre, non sono arrivate offerte all’altezza della situazione, vicine insomma al valore della clausola che ammonta a circa 60 milioni di euro. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Il sostituto di Brozovic, perlomeno sulla carta, sarebbe Sandro Tonali col quale Marotta ha già raggiunto un accordo per un quinquennale da 2,5 milioni di euro a stagione. Da definire quello col Brescia, con l’Ad che punta a chiudere in stile Barella, ovvero in prestito oneroso più obbligo di riscatto fra un anno sui 35 milioni complessivi.

