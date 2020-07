Calciomercato Inter, l’ombra di Allegri su Conte: “E’ il suo sogno”

Il futuro di Antonio Conte è al centro dei rumors di calciomercato Inter. Prende corpo la candidatura di Massimiliano Allegri e arriva l’annuncio.

Il rapporto tra l’Inter ed il suo tecnico Antonio Conte non sembra più così idilliaco. I risultati ottenuti da Handanovic e compagni dalla ripresa del campionato dopo lo stop per il coronavirus non sono stati soddisfacenti e hanno estromesso i nerazzurri dalla corsa allo scudetto. La dirigenza non avrebbe gradito alcune uscite pubbliche dell’allenatore salentino, troppo critico verso la società. E anche lo spogliatoio avrebbe espresso il proprio malcontento per sedute di allenamento troppo intense prima della ripresa della Serie A, in considerazione del fatto che si gioca una partita ogni tre giorni. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Inter, Allegri al posto di Conte: annuncio a sorpresa

Non sorprendono quindi le voci che vorrebbero una separazione tra l’Inter e Conte al termine di questa stagione. Uno scenario clamoroso che il tecnico salentino spera di scacciare già stasera: in caso di vittoria sul Torino, infatti, i nerazzurri aggancerebbero la Lazio al secondo posto in classifica. Qualora maturasse davvero l’addio, l’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe intenzione di ripetere l’operazione fatta alla Juventus e chiamare al suo posto Massimiliano Allegri, attualmente svincolato. Sul tema è intervenuto anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan che a ‘Sky Sport’ ha fatto un annuncio shock: “Allegri andrebbe molto volentieri all’Inter. Il suo sogno è quello di completare il giro delle panchine delle tre big italiane”.

Dopo Milan e Juve, quindi, l’Inter. Ad oggi, tuttavia, per Allegri sembra in pole position il Paris Saint-Germain che, a meno della vittoria della Champions League, dovrebbe salutare Tuchel.

