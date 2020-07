Pericolo Psg per Pellegrini: Leonardo vuole soffiarlo alla Serie A

Pericolo Psg per Pellegrini: Leonardo vuole soffiarlo alla Serie A

L’Inter segue diversi giocatori della Roma e potrebbe perdere un proprio obiettivo di mercato nelle prossime settimane. Non si tratta di Zaniolo o Dzeko ma di Pellegrini, centrocampista che piace molto a Marotta e potrebbe essere prelevato pagando i 30 euro della clausola rescissoria. Secondo ‘Le10 Sport’ ci sarebbe anche un altro club fortemente interessato a lui: si tratta del Paris Saint-Germain, società che lo segue da tempo con Leonardo che sta tentando in tutti i modi di portarlo in Francia. In scadenza nel giugno 2022, Pellegrini sta comunque trattando il rinnovo con la Roma anche se l’interesse delle big, unito alla difficile situazione societaria dei giallorossi, potrebbe portarlo via dalla Capitale.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro