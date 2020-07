Calciomercato Inter, clamoroso: Eriksen pedina di scambio

Notizia clamorosa in ottica calciomercato Inter. Il fantasista danese Eriksen non convince Conte e Marotta pensa di usarlo negli scambi.

Lo stop forzato del calcio imposto dal lockdown derivante dall’emergenza coronavirus sembrava poter essere l’occasione per Christian Eriksen per ambientarsi un po’ in Italia, studiando la lingua e, soprattutto, gli schemi di Antonio Conte. Alla ripresa di un mese fa, infatti, il tecnico dell’Inter aveva preso a schierarlo titolare: dapprima in Coppa Italia contro il Napoli, poi in Serie A contro la Sampdoria (ottima prestazione), il Sassuolo ed il Parma (dove è tornato a deludere). Il gol e l’assist negli ultimi 22 minuti contro il Brescia gli erano valsi un’altra chance nell’undici iniziale non sfruttata contro il Bologna. Poi due panchine consecutive contro il Verona e il Torino, quando il fantasista danese è stato fatto entrare rispettivamente all’88esimo e all’84esimo minuto.

Inter, Marotta pronto ad accontentare Conte: bomba Eriksen

Nel post partita di ieri Conte ha punzecchiato un po’ l’ex Tottenham, grande acquisto della scorsa sessione invernale di calciomercato: “Eriksen sta lavorando, quando abbiamo ripreso è arrivato con un piglio bello cattivo. Ora deve cercare di mantenere determinati livelli e noi abbiamo bisogno anche di equilibri. Sta crescendo e ha voglia di mettersi alla prova. Le aspettative sono alte, si sta impegnando però al tempo stesso io debbo fare delle scelte per il bene dell’Inter”. Un messaggio anche alla società: non è un mistero che il tecnico salentino avrebbe preferito Vidal a gennaio. Si apre ora uno scenario clamoroso.

Secondo ‘Sport Mediaset’, infatti, Marotta sarebbe pronto ad assecondare le richieste di Conte e cedere subito Eriksen, utilizzandolo come pedina di scambio per arrivare a giocatori voluti dall’ex CT della Nazionale.

