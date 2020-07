Calciomercato Inter, Skriniar o Lautaro | Conte ha scelto chi ‘sacrificare’

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza la scelta di Conte in merito alla cessione di uno tra Lautaro Martinez e Milan Skriniar

In casa Inter si stanno facendo delle valutazioni in vista del prossimo calciomercato e quindi della prossima stagione. In discussione, forse per la prima volta, anche i cosiddetti ‘big’ della squadra come Brozovic e soprattutto Skriniar. Quest’anno il rendimento dello slovacco è stato inferiore alle attese e non solo a causa della difesa a tre. Ieri contro il Torino, sconfitto 3-1, è stato anche escluso dall’undici di partenza, pagando evidentemente la brutta prestazione al ‘Bentegodi’ contro il Verona di giovedì scorso.

Calciomercato Inter, Conte ‘blinda’ Lautaro e dà il via libera alla cessione di Skriniar

Stando al ‘Corriere dello Sport’ Conte preferirebbe di gran lunga la cessione di Skriniar a quella di Lautaro Martinez. Il motivo è chiaro: sarebbe assai più semplice rimpiazzare l’ex Sampdoria rispetto che l’attaccante argentino, ‘rinato’ nella sfida coi granata e per il quale è comunque previsto un ritorno del Barcellona. Per Skriniar, invece, è super sfida fra tre-quattro potenze del calcio europeo, dai due Manchester al Paris Saint-Germain fino al Real Madrid. Beppe Marotta potrebbe dire sì di fronte a una proposta da 60 milioni. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

