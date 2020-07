Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo per la cessione di Lautaro

Lautaro Martinez è sempre al centro dei rumors di calciomercato Inter. A Barcellona sono certi: addio a Conte, trovato l’accordo per lo scambio.

Prima l’assist per il pareggio di Young, poi il ritorno al gol grazie alla deviazione di Bremer. Lautaro Martinez è stato tra i migliori in campo nella vittoria dell’Inter sul Torino di ieri. Dopo qualche prestazione insufficiente culminata con il rigore sbagliato contro il Bologna, il ‘Toro’ sembra essersi finalmente ritrovato. Lo sperano i tifosi nerazzurri e lo spera soprattutto Conte in vista del finale di stagione in Serie A e dell’Europa League, oltre che del futuro. Per le altre news sull’Inter CLICCA QUI. A tal proposito, però, arrivano nuove clamorose indiscrezioni dalla Spagna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Sensi: super scambio in Serie A

Inter, Lautaro pronto a forzare la mano: “Da Marotta solo scuse”

Stando a quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, infatti, Lautaro Martinez il prossimo anno vestirà la maglia del Barcellona. Il numero 10 dell’Inter avrebbe intenzione di forzare la mano “senza esitazioni” per essere ceduto: vuole giocare con Messi e, soprattutto, vuole fare un passo avanti dal punto di vista tecnico ed economico, con i blaugrana pronti a ricoprirli d’oro. Il quotidiano catalano attacca Marotta: “Le sue parole su Lautaro (‘finora non ci ha chiesto di andare via’, ndr)sono una scusa per giustificare la sua posizione quando l’affare andrà in porto”. I dettagli dell’operazione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pazza idea Bonucci: condizioni e ostacoli

Sempre secondo il ‘Mundo Deportivo’, l’accordo per Lautaro sarebbe stato trovato sulla base di un’offerta da 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo, che i nerazzurri accetterebbero di valutare 41 milioni. Sarà vero?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, l’Inter accontenta Conte: firma imminennte