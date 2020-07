Lazaro: il Newcastle non lo riscatta ma il giocatore ha comunque richieste

Inter, il terzino austriaco Valentino Lazaro non verrà probabilmente riscattato dal Newcastle nonostante la buona stagione fatta in Premier League. In ogni caso le richieste per lui non mancano

INTER LAZARO AGGIORNAMENTO/ Nonostante la buona stagione in Premier League, il Newcastle sembrerebbe intenzionato a non riscattare Valentino Lazaro, giocatore in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. E’ risaputo che il club inglese verrà acquistato da una nuova proprietà molto ricca e ambiziosa, quindi è probabile che la squadra potrà venire completamente rifatta da zero, con tante partenze e nuovi arrivi. Come ha spiegato Sky Sport nell’edizione odierna, sembrerebbe che il club inglese abbia cambiato idea sulla possibilità di confermare l’esterno austriaco anche per la prossima stagione e versare nella casse dell’Inter, i 20 milioni previsti per il riscatto.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro

In ogni caso sul giocatore non mancano le richieste da parte di altri club, pertanto non ci dovrebbero essere problemi per trovare una nuova sistemazione al calciatore, che non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte.