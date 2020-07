Pochettino: in Inghilterra lo candidano per le panchine di Inter o Juve

Inter, dall’Inghilterra giunge voce che l’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino potrebbe essere il candidato ideale per sostituire Sarri alla Juventus o Conte all’Inter

INTER POCHETTINO AGGIORNAMENTO/ Il calciomercato non riguarda solo i giocatori, ma anche gli allenatori. Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione che riguarda i tecnici di Inter e Juventus e di un possibile sostituto, in caso di separazione anticipata di uno dei due, situazione difficile ma non impossibile. Secondo il ‘Telegraph’, qualora il club torinese o quello milanese, dovessero decidere di non proseguire anche nella prossima stagione con lo stesso tecnico, il quotidiano inglese indica nell’ex allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino, un candidato credibile alla loro sostituzione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

