Calciomercato Inter, scambio per Brozovic | Pazza idea della Juve

Le strade di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi nuovamente. Brozovic non è più incedibile e balza alla mente una pazza idea di scambio con i bianconeri

Nonostante il ritorno al successo delle ultime due uscite, l’Inter e Antonio Conte hanno ancora molto su cui lavorare. La distanza dalla vetta si è ridotta ma la Juventus non è ancora così vicina. Intanto la società e il tecnico lavorano anche su quella che sarà la prossima stagione a tinte nerazzurre. In particolar modo l’allenatore salentino sta valutando l’attuale rosa a disposizione di cui alcuni cosiddetti big potrebbero anche non far parte in futuro. Tra questi c’è Marcelo Brozovic, pilastro del centrocampo ma finito gradualmente tra la lista dei possibili partenti perdendo lo status di ‘incedibile’. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro incerto per Brozovic: scambio a sorpresa con la Juve

Per la prossima annata Conte vuole calciatori di esperienza che possano anche innalzare la cifra tecnica e caratteriale della squadra, e per arrivare a tali calciatori potrebbe anche decidere di sacrificare elementi come lo stesso Brozovic. Il croato può interessare alla Juventus con i bianconeri che potrebbero offrire 30 milioni di euro più Bonucci, valutato sui 18-20. Lo stesso Conte potrebbe spingere l’Inter ad accettare.

Va inoltre ricordato che proprio Brozovic trovò un accordo con la Juve nell’estate 2016 senza però arrivare alla firma definitiva visti i ripensamenti da parte della società nerazzurra. Ora però le cose sono ben diverse considerate anche le difficoltà sul fronte rinnovo.

