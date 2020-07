Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Chiesa | Tutti i dettagli

Ancora tutto da decidere il futuro di Chiesa cercato all’estero dallo United. In Italia ci pensa ancora l’Inter che ha pronta una nuova strategia

Tutti pazzi per Federico Chiesa. Nonostante la stagione di alti e bassi, il gioiellino della Fiorentina continua ad attirare le mire dei maggiori club europei, non solo italiani. In Serie A ci pensano da tempo Inter e Juventus, mentre al di fuori dei confini nazionali il Manchester United appare la società più accreditata a fare un pensierino serio per il figlio d’arte. Ancora tutto da decifrare dunque il destino dell’esterno offensivo classe 1997 che soprattutto a Conte potrebbe fare molto comodo per il futuro. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, piace Chiesa: pronta la nuova strategia

In casa Inter c’è ancora da risolvere il futuro di Alexis Sanchez, che nelle ultime uscite (su tutte ieri a Ferrara) sta anche lasciando grandi segnali positivi. Qualora però il cileno non dovesse restare a Milano – ecco l’ultima proposta allo United da parte dell’Inter per tenerlo almeno tutta l’Europa League – Marotta potrebbe tornare alla carica di Chiesa.

Doppia strategia per la società meneghina che potrebbe mettere sul piatto un’offerta cash al ribasso, da 25 milioni di euro più il cartellino di Stefano Sensi. In alternativa ancora uno scambio con 32 milioni più Nainggolan che piace alla Fiorentina. La società toscana dal canto suo è disposta anche a cedere Chiesa ma solo per una proposta da 50 cash. Gli ottimi rapporti tra le due dirigenze potrebbero comunque consentire di trovare l’intesa giusta sui 40 con bonus e senza contropartite.

