Calciomercato Inter, un big per la porta | Scende in campo Lukaku

Sguardo attento anche tra i pali in casa Inter dove Handanovic non è eterno e prima o poi dovrà essere valutato un erede. Nome forte dalla Spagna

A dispetto dell’età e di qualche sbavatura di tanto in tanto, Samir Handanovic offre ancora ampie garanzie all’Inter che continua ad affidarsi ai suoi guantoni sicuri tra i pali. Lo sloveno però ha compiuto 36 anni e non è di certo eterno, motivo per cui Marotta e soci pensano anche al possibile erede. Per quanto riguarda il prossimo anno il vice Handanovic potrebbe essere il giovane Ionut Radu, rumeno in prestito al Parma proprio dall’Inter. Per quanto riguarda la titolarità invece la suggestione vera arriva dalla Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, erede Handanovic: idea Courtois grazie a Lukaku

I trentasei anni compiuti starebbero dunque portanto l’Inter a cercare con il prossimo Handanovic. Tra i diversi nomi sul taccuino della dirigenza interista spicca quello di Thibaut Courtois, estremo difensore del Real Madrid neo campione di Spagna. Un asse quello con la capitale spagnola che potrebbe tornare ad infiammarsi dopo l’affare Hakimi delle scorse settimane.

L’estremo difensore belga a Madrid non è intoccabile e l’Inter potrebbe provarci sfruttando la ‘carta’ Romelu Lukaku, connazionale ed amico. Nel caso si tratterebbe di un affare per il 2021 con un’offerta da 55 milioni di euro. Il Madrid può poi sostituirlo con De Gea o Donnarumma.

