Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Valentino Lazaro rilanciando l’ipotesi di un possibile scambio con il Milan targato Rangnick

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sky Sport’, il Newcastle ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto sul cartellino di Valentino Lazaro. L’Inter perde così la possibilità di intascare circa 23,5 milioni di euro, ovvero il prezzo fissato a gennaio per l’acquisto dell’esterno austriaco. Il quale farà ora ritorno in nerazzurro, seppur virtualmente dato che non rientra nei piani futuri del club e di Antonio Conte. Il classe ’96 sembra avere buon mercato, per cui Marotta e il suo team non dovrebbero fare grossa fatica a trovargli una nuova sistemazione, magari stavolta a titolo definitivo.

Calciomercato Inter, Lazaro al Milan: scambio col centrocampista gradito a Conte

Lazaro potrebbe anche restare in Serie A, addirittura a Milano. Già perché l’Inter può davvero pensare di offrirlo al Milan in cambio di Franck Kessie. L’ivoriano piace molto all’allenatore salentino, come del resto Lazaro al neo manager rossonero Ralf Rangnick. Il tedesco conosce (e apprezza) il 24enne di Graz fin dai tempi del Salisburgo, quando lui era Direttore sportivo della società facente parte della ‘galassia’ Red Bull e il calciatore ex Hertha Berlino un talento in erba. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Marotta potrebbe proporre uno scambio alla pari sui 28-30 milioni, il Milan chiedere magari anche l’aggiunta di una decina di milioni cash. Premier e Bundesliga le altre possibili destinazioni di Lazaro, costato l’estate scorsa sui 24 milioni.

