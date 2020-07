Sanchez ha convinto tutti: Conte e Marotta vogliono tenerlo, la situazione

Sanchez ha convinto tutti: Conte e Marotta vogliono tenerlo, la situazione

Sei assist e due gol nelle ultime 8 partite giocate da Sanchez con l’Inter. Il cileno ci ha messo un po’ per rientrare in forma dopo il lungo infortunio ma si sta rendendo decisamente utile alla causa nerazzurra. Per questo Conte e Marotta auspicano la conferma del prestito sperando di averlo a pieno regime nella prossima stagione. Tuttavia, lo United non sembra particolarmente intenzionato a pagare 7 milioni di euro per un nuovo prestito, mentre vuole cederlo a titolo definitivo per incassare qualche milione. L’Inter non intende spendere molto e per questo motivo sarà molto importante trovare un compromesso adatto per entrambi; Sanchez, dal canto suo, vorrebbe restare perché si è integrato molto bene a Milano e vorrebbe continuare a fare bene con la maglia nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro