Non solo Dzeko: assalto a Belotti, pronti 40 milioni di euro

Non solo Dzeko, Gabriel Jesus o Aguero per il rinforzo in attacco: come riporta ‘Tuttosport’, l’Inter è pronta a tornare all’assalto del ‘Gallo’ con un’offerta da 40 milioni di euro. Cairo non ha intenzione di cederlo e pretende più di quella cifra, fermo restando che resiste la clausola da 100 milioni di euro valida solo per l’estero. Praticamente impossibile che qualche top club spenda quella cifra per l’attaccante granata, desideroso di mostrare le proprie qualità in una big.

