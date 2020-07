Le formazioni ufficiali del match Roma-Inter in programma fra circa un’ora allo stadio Olimpico e valevole per la 34esima giornata di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Inter. Antonio Conte fa fuori di nuovo Eriksen ma conferma il 3-4-1-2 schierando Brozovic sulla trequarti. A centrocampo si rivede Barella, il quale farà coppia con Gagliardini, mentre sull’out sinistro torna Young a scapito di Biraghi. Davanti confermata la coppia d’attacco Lautaro-Sanchez, con Lukaku inizialmente in panchina come l’ex Tottenham. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. 3-4-2-1 per la formazione di Fonseca, privo di Zaniolo: Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Dzeko. Arbitro del match Di Bello di Brindisi.

Formazioni Ufficiali Roma-Inter

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. A disp.: Fuzato, Zappacosta, Cristante, Smalling, Perotti, Villar, Cetin, Under, Kalinic, Pastore, Perez, Kluivert. All.Fonseca

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Lautaro Martinez, Sanchez. A disp.: Padelli, Berni, Godin, Lukaku, Moses, Ranocchia, Borja Valero, Eriksen, Esposito, Agoumé, D’Ambrosio, Biraghi. All.Conte

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

