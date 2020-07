Kiknadze: “Joao Mario, l’Inter è pronta a ridurre le proprie richieste”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ESCLUSIVO: tutto sul ritorno di Mourinho

Queste le sue parole in merito: “‘E’ un’opportunità per poterlo riscattare, ma la posizione dell’allenatore è importante. L’Inter è pronta ad offrirci una riduzione molto seria delle sue richieste, ma la questione rimane comunque in bilico“. Come ha riportato l’agenzia di stampa Tass.