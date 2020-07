Pagliuca: “Il cammino di Antonio Conte non è così catastrofico”

Inter, l’ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato da Sky Sport in vista della sfida di questa sera all’Olimpico tra Roma e Inter. Il giocatore però ha solo dato dei pareri sulla stagione nerazzurra e Conte

INTER PAGLIUCA INTERVISTA/ In vista della sfida di questa sera all’Olimpico di Roma tra la formazione di Fonseca e quella di Conte, l’ex portiere Gianluca Pagliuca è stato intervistato da SKy Sport. Queste le sue prime dichiarazioni: “L’Inter è seconda a meno sei dalla Juve, il cammino di Antonio Conte non è così catastrofico. Certo, se non vincerai lo Scudetto per quei punti persi nelle ultime partite ci sarebbe da mangiarsi le dita. La Juve non è più invincibile come qualche anno fa, qualche gol in più lo prende. Però lo Scudetto lo può perdere solo lei”. L’ex estremo difensore, ha poi voluto dare la sua opinione su

Christian Eriksen e ha aggiunto: “In Premier League ha fatto benissimo, ha avuto sicuramente dei problemi di inserimento e ci sta perché in Serie A ci sono marcature più fisse. Io penso che sia un giocatore molto importante, pensavo si inserisse subito però ha avuto problemi. Magari non è ancora l’Eriksen che Conte sperava di avere”. Non poteva mancare, la domanda sul possibile sostituto di Samir Handanovic e il suo ‘collega’ ha spiegato: “Ci sono 2-3 bravi portieri, a parte Gigio Donnarumma cito Pierluigi Gollini, Marco Silvestri del Verona e Alex Meret“.

Gli hanno domandato anche un parere su Nicolò Zaniolo e sulle problematiche che lo hanno visto protagonista, in negativo, in questi giorni e Pagliuca ha risposto: “Se Zaniolo è un ragazzo intelligente è tutta esperienza, se no non è una cosa positiva. Ma io penso che certe tirate di orecchie possano fargli bene: è giovane, magari ha fretta di recuperare e non è al 100%. Ma credo che la questione si risolverà“.