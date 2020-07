Cauet: “Conte ha le chiavi per far rendere al meglio Eriksen”

Inter, l’ex centrocampista Benoit Cauet ha voluto dare un parere sia sulla stagione dell’allenatore Antonio Conte, che sulle ottime prospettive future in nerazzurro di Cristian Eriksen

INTER CAUET INTERVISTA/ Nonostante qualche critica per i punti persi inaspettatamente, ma più per errori individuali che del tecnico, il miglioramento della squadra milanese appare lampante. L’ex calciatore Benoit Cauet, ha voluto dare il suo parere molto positivo sulla stagione dell’allenatore leccese e intervistato da Sky Sport ha dichiarato: “Il gioco ha avuto momenti buoni e altri meno buoni. Il lockdown ha fatto male ai milanesi perché ha interrotto la continuità e poi la Juve era in difficoltà”. Per quanto riguarda il rinforzo arrivato a gennaio Crsitian Eriksen, l’ex centrocampista ha una sua idea e l’ha spiegata così: “Parliamo molto di lui, ma ha tanti alibi per tutto quello che è successo da gennaio a oggi. Io sfido chiunque a esprimersi al cento per cento delle proprie possibilità dopo essersi trovato in questa situazione.

Per capirne il valore, basta pensare che l’anno scorso ha portato il Tottenham in finale di Champions ed era considerato tra i migliori giocatori della Premier. Nella prossima stagione sarà diverso, Conte ha le chiavi per farlo rendere al meglio”.