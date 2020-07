Inter-Fiorentina, Conte: “Abbiamo giocato tanto, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare”

Inter-Fiorntina, il tecnico Antonio Conte è stato intervistato per presentare la sfida valida per la 35esima giornata di campionato con la Fiorentina. Probabile turn-over in casa nerazzurra dopo la matematica qualificazione Champions

INTER-FIORENTINA CONTE/ Domani sera alle 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza, ancora vuoto, si affronteranno Inter e Fiorentina. In vista di questa partita, ha parlato il tecnico Antonio Conte intervistato dal sito ufficiale nerazzurro. L’allenatore,ha esordito parlando della matematica qualificazione alla prossima Champions League con quattro giornate di anticipo e ha dichiarato: “Una delle cose più importanti è senza dubbio che l’Inter sia stata nelle prime quattro posizioni dall’inizio del campionato fino alla fine. Questa è la zona che compete a un club come l‘Inter. Aver raggiunto questo traguardo è positivo perché era una delle richieste del club: quella di migliorare i risultati degli anni passati e di dare più stabilità, andando a giocare la fase finale del campionato con più serenità“. Poi ha proseguito dicendo: “Sicuramente il campionato italiano è diventato più competitivo, basta vedere i numeri delle altre squadre. Sarà sempre più duro, ha alzato di molto il livello della competizione. Noi dobbiamo cercare di migliorare, l’ambizione del Club è ottenere la qualificazione in Champions League ogni anno, ma anche essere sempre più competitivi per poi puntare allo Scudetto. In questo momento la squadra migliore è ancora la Juventus, che va per il suo nono Scudetto consecutivo. Noi guardiamo a loro e cerchiamo di migliorare“. Gli hanno fatto notare, che la squadra viola ha raggiunto la matematica salvezza nella scorsa giornata e il tecnico ha detto: “Incredibile che la Fiorentina si sia trovata in quella posizione di classifica. Ha una rosa di ottimi calciatori, sono una buonissima squadra e Iachini come tecnico fa un buon lavoro. Saranno tranquilli, ma quando affronti l‘Inter hai sempre motivazioni che ti fanno dare il massimo. Saremo tranquilli anche noi e, per forza di cose, faremo delle valutazioni: abbiamo giocato tanto, alcuni calciatori hanno bisogno di riposare. Ci sarà qualche rotazione”.

L’allenatore, ha poi parlato del pluri-infortunato Stefano Sensi e ha spiegato: “Per il finale di stagione, magari per la sfida con il Getafe, contiamo di avere Stefano Sensi: ha ricominciato a correre, sta bene, ma ovviamente verranno prese le giuste precauzioni”. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘bomba’ su Conte | “Licenziamento per giusta causa”

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Dzeko più Zaniolo dalla Roma

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Emerson dopo Hakimi | Prezzo e data di chiusura

Al termine Antonio Conte, ha voluto analizzare le questioni tattiche e ha dichiarato: “L’introduzione del trequartista in questa fase ci ha dato la possibilità di essere più imprevedibili in fase offensiva. I tanti gol segnati ne sono una dimostrazione. Forse concediamo ancora qualcosa dietro, ma questo perché tanti uomini sono coinvolti nella manovra offensiva. Il trequartista si muove tra le linee, ha libertà d’azione e ci dà molte soluzioni offensive“.