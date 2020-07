Sostituto Conte, da non escludere la pista che porta a Pochettino

Sostituto Conte, da non escludere la pista che porta a Pochettino

Pochettino potrebbe diventare uno dei papabili per il post Conte. Come rivela ‘Il Giornale’, il tecnico ha detto no al Monaco perché avrebbe un accordo di massima con un top club per la prossima stagione. Gli indizi portano anche al club nerazzurro che sta pensando di separarsi dall’ex CT della nazionale. Oltre ai nerazzurri restano in pole la Juventus e il Real Madrid in caso di addio di Zidane.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro