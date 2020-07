Lautaro Martinez: ”Conte mi ha dato fiducia, per la maglia darò sempre il 110%”

A ‘Inter Tv’, Lautaro Martinez ha parlato di sé stesso, della sfida contro la Fiorentina e non solo: “Il calcio mi piace sin da quando ero bambino. Prima ero difensore, poi mi hanno provato in attacco e non ho più cambiato. Il lockdown è stato difficile per tutti, giocare ogni 3 giorni rappresenta un grande sforzo fisico e mentale; il riposo è fondamentale. Conte? Mi ha dato enorme fiducia, ha lavorato molto sulla mentalità di ognuno di noi e ci ha fatto crescere moltissimo. In campo do sempre il 110% per questo club” ha concluso.

