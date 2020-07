Antonio Conte vorrebbe un centrocampista muscolare per il suo centrocampo. Diversi i nomi accostati ai nerazzurri anche se la soluzione giusta potrebbe arrivare dalla Serie A

La dirigenza dell’Inter è già focalizzata sulle prossime mosse dopo aver preso Hakimi per la fascia destra. Il prossimo passo potrebbe riguarda il centrocampo con Conte che vorrebbe rinforzare la mediana con un calciatore d’esperienza e forte fisicamente che possa portare in dote muscoli e quantità alla truppa nerazzurra. Tanti i nomi accostati in queste settimane al club di Suning che sonda soprattutto il mercato estero. Il preferito di Conte è il solito Arturo Vidal che però oltre ad un alto ingaggio è anche avanti con l’età rispetto ad altri profili. Per queste ragioni il tecnico salentino difficilmente verrà accontentato. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allan alternativa a Kante: spunta la carta Nainggolan

Un altro desiderio di Conte porterebbe a N’Golo Kante, centrocampista francese allenato ai tempi del Chelsea che dall’Inghilterra valutano sui 60 milioni di euro. Stando a quanto rivelato dai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’ ecco quindi che in questo contesto l’Inter potrebbe virare forte su Allan corteggiato già lo scorso gennaio e particolarmente apprezzato dallo stesso Conte.

Il brasiliano è ai margini del progetto di Gattuso e De Laurentiis sarebbe pronto a cederlo con la giusta offerta. Sul piatto pronti circa 32 milioni di euro più bonus oltre ad una pista preferenziale per Nainggolan, stimato dal tecnico azzurro. In cambio di uno sconto su Allan, l’Inter potrebbe dunque concedere il cartellino del belga in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

