Calciomercato Inter, Sanchez a titolo definitivo | Spunta lo scambio

L’Inter non molla la presa su Alexis Sanchez. Come riporta ‘Sky Sport’, nella giornata di ieri c’è stato un nuovo incontro con la dirigenza del Manchester United per discutere del prolungamento del prestito del cileno fino alla conclusione di agosto. Ovvero fino al termine dell’Europa League. L’attuale intesa, ricordiamo, prevede la permanenza del cileno non oltre la sfida degli ottavi contro il Getafe. Il ‘timore’ del club inglese è quello di ritrovarselo come avversario in una eventuale finale e per questo fa resistenza.

Calciomercato Inter, Sanchez a titolo definitivo: ipotesi scambio col Manchester United

Il tutto, però, si potrebbe risolvere con uno scambio alla pari. A tal proposito, in Germania e Spagna parlano di una trattativa già partita tra i due club che prevederebbe il passaggio definitivo di Sanchez ai nerazzurri e quello di Ivan Perisic allo United. Il croato fu a lungo un obiettivo degli inglesi sotto la gestione José Mourinho e non a caso pure il Tottenham, oltre all'Everton di Ancelotti, è molto interessato a lui qualora il Bayern decidesse di non comprarlo da Suning.

