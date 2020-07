Genoa-Inter, Conte: “La fatica comincia a sentirsi”. Poi si scopre su Eriksen

Le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte alla vigilia della partita col Genoa valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A

“Dobbiamo finire al meglio la stagione”. Lo ha detto Antonio Conte alla vigilia di Genoa-Inter. “Continueremo a fare delle rotazioni perché quando giochi ogni tre giorni si sprecano tante energie – ha aggiunto il tecnico nerazzurro – La fatica comincia a farsi sentire, anche in allenamento ora il ritmo è più basso”.

Genoa-Inter, Conte: “Eriksen libero in fase di non possesso. Tirati in Europa League

ERIKSEN – “Non mi piace parlare dei singoli, ma sicuramente ora si è inserito. Contro la Fiorentina ha fatto un’ottima gara, specie nel primo tempo. Stiamo cercando di metterlo al centro del gioco, in fase di non possesso ha la libertà di muoversi dietro le punte, di attaccare e di ricevere il pallone. Lavora seriamente, così arriveranno senz’altro i risultati”.

GENOA – “Sarà dura perché sta lottando per non retrocedere. Hanno un bravo allenatore come Nicola che sta facendo molto bene, di certo noi giocheremo per i tre punti”.

EUROPA LEAGUE – “Arriveremo tirati alla gara col Getafe, continuando questo percorso direi abbastanza carico a livello lavorativo”.

