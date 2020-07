Serena: “Tra Lukaku e Icardi sulla scelta non c’è storia”

Inter, l’ex attaccante Aldo Serena ha voluto rispondere alla domanda provocatoria di Giacomo ‘Ciccio’ Valenti sul paragone tra l’ex Mauro Icardi e il nuovo arrivato Romelu Lukaku. La scelta dell’ex giocatore è andata sul belga

INTER SERENA RISPONDE SU LUKAKU/ Il conduttore televisivo e radiofonico oltre che tifoso nerazzurro Giacomo ‘Ciccio’ Valenti, ha voluto fare una domanda, abbastanza provocatoria, ai tifosi della squadra nerazzurra. Queste le sue parole: “Ma davvero ancora pensate a quello là con questo qua?”. Naturalmente il riferimento è il paragone tra l’ex capitano, ora al Psg, Mauro Icardi e il nuovo attaccante arrivato dal Manchester United Romelu Lukaku. A rispondere, tra gli altri, a questa domanda, è stato anche l’ex attaccante di tutte e quattro le squadre di Milano e Torino Aldo Serena, tra l’altro capocannoniere nell’Inter dei record di Giovanni Trapattoni.

Questa la sua risposta: “Non solo per simpatia, ma per pathos, per generosità, per carisma, per attitudine al gioco collettivo non c’è storia. In area meno lucido ed infallibile, ma vuoi mettere?”. Purtroppo, è proprio sul fatto che l’attaccante belga sia meno lucido e infallibile sotto porta rispetto all’argentino, che molti tifosi ancora rimpiangono l’ex capitano nerazzurro.