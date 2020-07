Torna Spalletti: l’indizio social svela la prossima squadra del mister

Torna Spalletti: l’indizio social svela la prossima squadra del mister

Luciano Spalletti è pronto a tornare. Il tecnico di Certaldo, sotto contratto con l’Inter, è pronto a rescindere per una nuova sfida nel campionato italiano. Accostato alla Fiorentina nelle ultime settimane, proprio i viola sembrano essere i pretendenti più accreditati per il suo ingaggio: l’indizio social di queste ultime ore rappresentano il suo nuovo animale domestico, una papera, con addosso una maglia con il giglio di Firenze. Che sia la volta buona per il ritorno in campo?

