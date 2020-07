Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà la sfida Inter-Napoli in programma domani sera al Meazza e valevole per la 37esima giornata

Paolo Valeri arbitrerà Inter-Napoli, gara in programma domani sera alle 21.45 al ‘Meazza’ e valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie A. Del Giovane e Prenna gli assistenti, Prontera il quarto uomo, Irrati e Galetto gli addetti al Var. Il 42enne fischietto della sezione di Roma 2 dirigerà la squadra di Conte per la seconda volta in stagione: la prima è avvenuta lo scorso 9 novembre in casa contro il Verona, sconfitto da Barella e compagni col risultato di 2-1. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Di 14 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte il bilancio complessivo dei nerazzurri con Valeri. Il quale è invece al debutto stagionale con la formazione di Gattuso. Di 16 successi, 4 pareggi e 5 ko il bilancio degli azzurri con il direttore di gara romano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, le ultime su Sanchez | Fumata bianca in arrivo