Suning non molla: 500 milioni per portare Messi all’Inter

Messi continua ad essere il nome caldo per l‘Inter in vista della prossima stagione. I nerazzurri sognano l’argentino che potrebbe liberarsi dal Barcellona se non dovesse firmare il rinnovo. Secondo il ‘Corriere della Sera’, Suning avrebbe calcolato la cifra che servirebbe per portarlo a Milano: nonostante vanti una clausola rescissoria da 700 milioni di euro, i catalani potrebbero liberarlo per 200, stabilendo così un nuovo record nei trasferimenti del calciomercato. A questi 200 milioni vanno sommati circa 150 milioni netti (circa 300 lordi) per l’ingaggio con durata triennale. Come fatto dalla Juventus con Ronaldo, il ritorno economico sarebbe notevole con la vendita delle magliette sfruttando appieno il merchandising.

