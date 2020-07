Calciomercato Inter, ‘problema’ Perisic | Ipotesi di scambio

Tra le questioni in sospeso in casa Inter c’è il futuro di Ivan Perisic. Potrebbe anche restare al Bayern Monaco coinvolto magari in uno scambio

Archiviato il finale di stagione l’Inter dovrà poi concentrarsi oltre che sugli acquisti anche sulle questioni in sospeso riguardanti in particolar modo i calciatori attualmente in prestito. Su tutti Ivan Perisic rimasto al Bayern Monaco per completare la stagione in Champions League ma ancora in attesa di capire se resterà anche il prossimo anno in Baviera. Fin qui la società teutonica non ha esercitato l’opzione, peraltro scaduta, e non ha ancora avanzato una proposta soddisfacente per l’Inter. I nerazzurri dal canto loro sarebbero anche disposti ad uno sconto sul prezzo. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Perisic in dubbio: scambio con Javi Martinez

Ancora in ballo il discorso Perisic col Bayern Monaco. I tedeschi vogliono prenderlo a titolo definitivo ma potrebbero tornare all’assalto proponendo uno scambio col mediano spagnolo Javi Martinez. Il centrocampista e difensore ex Bilbao è infatti fuori dal progetto dei bavaresi e potrebbe rappresentare una valida alternativa per Conte.

Nel caso si tratterebbe di un vero e proprio scambio alla pari tra Bayern ed Inter con una valutazione complessiva sui 12/15 milioni di euro. L’Inter però preferirebbe incassare soldi, ed ha già aperto allo sconto sui 20 milioni prefissati.