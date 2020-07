Diritti tv, assemblea della Lega per studiare le offerte da possibili partnership

Inter, i rappresentanti delle 20 squadre della nostra serie A si sono riuniti in un hotel milanese per un assemblea che ha riguardato principalmente i diritti Tv

E' in corso di svolgimento l'assemblea della Lega Serie A e la questione principale riguarda le offerte dei fondi di investimento per la media company che dovrà a gestire i diritti tv. Finalmente tutti i rappresentanti delle 20 squadre della nostra serie A si sono riuniti tutti insieme sciegliendo un hotel milanese, mantenendo la distanza di sicurezza e tutti con la mascherina, ascolteranno la presentazione del presidente di Lega, Paolo Dal Pino, e lo studio minuzioso dell'advisor Lazard sulle offerte vincolanti dei sei fondi: Bain, Cvc e Advent hanno proposto una partnership attraverso l'acquisto di quote di minoranza, sotto il 20%; altri tre Apollo, Fortress e Blackstone, tramite il suo braccio di investimento GSO, hanno invece elaborato proposte di finanziamento. Probabilmente, difficilmente oggi verrà presa una decisione definitiva. Viceversa si sono rivolte direttamente ai club di serie A facendo un'offerta di partnership industriali Wanda e Mediapro.

Non solo la questione dei diritti televisivi è al centro di questo incontro, ma anche la scelta del nuovo consigliere al posto del dimissionario Stefano Campoccia (Udinese): i due candidati a succedergli sono Joe Barone (Fiorentina) e Maurizio Setti (Verona). Come ha spiegato l’Ansa.