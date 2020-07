Perisic: il suo futuro è in bilico tra Bayern Monaco e Premier League

Inter, l’attaccante nerazzurro in prestito al Bayern Monaco non è ancora certo del suo futuro. Per il momento disputerà la Champions League con la formazione tedesca poi si vedrà

INTER PERISIC AGGIORNAMENTO/ E’ ancora in alto mare la situazione di Ivan Perisic. Il giocatore croato non è una priorità e non rientra nel progetto futuro di Antonio Conte, di cui ha informato Beppe Marotta che sta cercando di trovargli una sistemazione alternativa, qualora il Bayern Monaco decida di non riscattarlo. L’attaccante pesa sul bilancio dell’Inter per 15 milioni di euro visto che ha un contratto da 7,5 milioni di euro all’anno e quindi la sua cessione definitiva farebbe risparmiare sul bilancio della società. Nel frattempo, fino alla fine della stagione della squadra tedesca, che ha già un piede e mezzo ai quarti di finale della Champions League, avendo vinto la gara di andata degli ottavi contro il Chelsea per 3-0 disputata a Londra, il giocatore croato rimarrà in Germania.

Intanto già settimana prossima si cercherà di trovare il giusto accordo, visto che la società tedesca vuole riscattare il giocatore ma contemporaneamente non intende spendere 20 milioni di euro del riscatto pattuiti. Qualora non si riuscisse a trovare l’accordo, ci sono buone possibilità di un trasferimento del giocatore in Premier League. Da fonti inglesi sia il Manchester United che il Tottenham sarebbero interessate all’attaccante, ma per il momento sono solo indiscrezioni.