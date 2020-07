Zenga: “Non mi piace che si cambia idea su di un allenatore per una partita persa”

Inter, l’ex portiere nerazzurro Walter Zenga ora allenatore si è tolto la soddisfazione di battere con il suo Cagliari i neo campioni d’Italia della Juventus

INTER ZENGA BATTE LA JUVE/ Il tecnico del Cagliari Walter Zenga, ex portiere nerazzurro dal 1982 al 1994 prima di essere sostituito da Gianluca Pagliuca e di passare alla Sampdoria, si è tolto una bella soddisfazione. La formazione sarda ha infatti sconfitto 2-0 i neo campioni d’Italia della Juventus nella sfida valida per la 37esima giornata di serie A. Queste le sue soddisfatte dichiarazioni rilasciate a Sky Sport: “I ragazzi meritavano di vincere questa partita, hanno fatto tanti sforzi per arrivare fino a qui. Hanno interpretato la sfida con voglia e attenzione, sono contento per la squadra e per la gente“.

Gli hanno domandato se è felice anche per se stesso e lui ha spiegato: “Cosa devo fare? Non ho allenato la squadra come avrei voluto essendo arrivato poco prima del lockdown. Poi mi avete fatto già fuori, semmai vengo con voi lì in studio. Non mi piace e non condivido il concetto secondo cui si cambia idea sul lavoro di un allenatore per una partita persa o pareggiata. Vorrei rimanere in un club per 2-3 anni, come è successo a De Zerbi e Liverani, per esempio: magari riesco a cavare qualcosa di buono. E’ successo a Catania, lì ci salvammo due anni di fila. Poi feci l’errore di andarmene perché pensavo di essere pronto per il salto”.