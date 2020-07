Asamoah fuori dal progetto: Conte ha deciso di cederlo

Kwadwo Asamoah sarà uno dei sicuri partenti in vista del mercato di agosto. Fermo per infortunio ormai dal 6 dicembre, giorno di Inter-Roma, il ghanese non ha più messo piede in campo a causa del ginocchio che non gli ha dato tregua per diversi mesi. Secondo ‘Tuttosport’, la motivazione dell’addio è da ricercare nel suo status contrattuale (un solo anno di contratto) con un ingaggio importante (3,5 milioni annui) che l’Inter non intende mantenere viste le condizioni fisiche non affidabili. Inoltre, Conte avrebbe deciso di cederlo per puntare su altri profili che possano garantire maggiore affidabilità e continuità.

