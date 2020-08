Le formazioni ufficiali del match Atalanta-Inter valevole per la 37esima nonché ultima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Inter. Antonio Conte preferisce Godin a Skriniar (scelta legata anche al mercato?) optando per il ritorno al 3-5-2: out Eriksen, Barella e Gagliardini ai lati di Brozovic, davanti Lukaku e Lautaro Martinez. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Mister Gasperini con la formazione annunciata: Gomez e Pasalic a supporto di Zapata.

Formazioni Ufficiali Atalanta-Inter

ATALANTA (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 3 Caldara, 19 Djimsiti; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 91 Zapata. A disp.: 31 Rossi, 57 Sportiello, 4 Sutalo, 5 Tameze, 7 Czyborra, 9 Muriel, 16 Guth, 18 Malinovskyi, 20 Da Riva, 22 Bellanova, 33 Hateboer, 90 Colley. All.: Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. A disp.: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 34 Biraghi, 37 Skriniar, 87 Candreva. All.: Conte.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

Dove vedere la partita

La sfida del 'Meazza' sarà visibile su Dazn e Dazn1 (canale 2019 di Sky) a partire delle ore 20.45.

