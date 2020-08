Lukaku: “A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari”

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku ha postato un bellissimo messaggio dedicato ai suoi compagni di squadra e ai tifosi nerazzurri. In attesa di tornare in campo giovedì prossimo contro il Getafe

INTER LUKAKU MESSAGGIO/ L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, in attesa della prossima sfida valida per gli ottavi di Europa League del 5 agosto con il Getafe, ha voluto inviare un messaggio ai suoi tifosi al termine del suo primo campionato italiano in cui è andato oltre ogni più rosea aspettativa, con ben 23 reti segnate in 36 presenze. Queste le sue dichiarazioni tramite i suoi profili social: “La Serie A è finita, ma stiamo ancora costruendo e siamo sulla strada giusta. Grazie ai tifosi per aver sostenuto la squadra durante tutta la stagione. A tutti i miei compagni, ragazzi siete stati straordinari, darei tutto me stesso per voi ogni singolo giorno. Sempre forza Inter“.

Naturalmente i tifosi nerazzurri si aspettano che il loro gigante buono possa portare con i suoi gol la squadra a vincere l’Europa League, un trofeo che manca dal 1998 con la vittoria per 3-0 sulla Lazio allo stadio Parco dei Principi di Parigi quando il trofeo ancora si chiamava Coppa Uefa.