Bordata clamorosa: ”Conte non vuole nemmeno Messi, situazione critica”

A parlare della situazione di Conte ci ha pensato anche Paolo Di Canio a ‘Sky Sport’: “Non so perché Conte ha agito in quella maniera, è di una gravità unica. Lo strappo tra le parti c’è ed è evidente, ora sarà difficile tornare indietro. Pensate anche all’idea dell’Inter di prendere Messi: io sono sicuro che lui non lo vorrebbe perché è talmente concentrato sul suo lavoro che con Messi si parlerebbe molto più di lui che del lavoro del tecnico. Suning è un colosso a livello mondiale e i ruoli vanno rispettati, oltre ad avere comportamenti di un certo tipo; gli hanno messo a disposizione quasi tutto quello che voleva. Se vincerà l’Europa League avrà fatto un’ottima annata, altrimenti avrà fatto il suo dovere” ha concluso.

