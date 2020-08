Agente Lazaro: ”Stima reciproca con Conte, valutiamo il da farsi”

Valentino Lazaro attende gli sviluppi della vicenda Conte per decidere il da farsi. L’esterno, in prestito al Newcastle, attende un’occasione per dimostrare il suo valore come confermato dal suo agente Max Hagmayr al quotidiano austriaco ‘SportKrone’: “Ci sono alcuni club molto interessati, con una squadra siamo già molto avanti ma dobbiamo parlare anche con l’Inter. E’ importante che giochi di più, con Conte abbiamo un ottimo rapporto e c’è stima reciproca. Attendiamo l’evolversi di alcune situazioni” ha concluso.

