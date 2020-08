Calciomercato Inter, Allegri per Conte | “Operazione già fatta”

In attesa che si concluda la stagione dell’Inter in Europa League, fa discutere la situazione relativa ad Antonio Conte. Ancora incerto il futuro del tecnico

Missione compiuta per l’Inter che ha passato il turno di Europa League battendo 2-0 il Getafe grazie alle reti di Lukaku ed Eriksen. Un passo importante per la compagine nerazzurra che nella fase seguente in Germania proverà a giocarsi le proprie carte per la vittoria finale nella seconda competizione continentale. È infatti l’Europa League l’ultimo passo da compiere prima della conclusione della stagione che potrebbe persino prevedere un clamoroso ribaltone in panchina dopo le recenti esternazioni di Antonio Conte. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare con la Roma | Fonseca ‘chiama’

Calciomercato Inter, intrigo Conte-Allegri: l’annuncio in diretta

Per l’eventuale sostituzione di Conte all’Inter ultimamente si è parlato molto di Massimiliano Allegri, tecnico ex Juventus ancora in attesa di una nuova sistemazione. Il livornese è reduce infatti da un anno sabbatico dopo la sua separazione dai bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, è UFFICIALE | Sanchez è tutto dell’Inter

Ivan Reggiani, intermediario di mercato, ha parlato proprio del futuro di Conte e Allegri intervenendo alla TV di Calciomercato.it: “La proprietà non ha gradito i capricci di Conte, Suning è un’azienda che opera nella grande finanza. Conte è tanto bravo quanto alle volte capriccioso, ha fatto dei danni. Penso che Marotta abbia già fatto l’operazione Allegri per l’anno prossimo. Sarebbe un sostituto all’altezza”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Conte e cambia tutto | Cessione shock