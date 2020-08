Calciomercato Inter, nuova beffa per Conte | “Non vado via”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Arturo Vidal e il suo futuro che probabilmente sarà ancora a Barcellona

Ancora al Barcellona. Al ‘Mundo Deportivo’ Arturo Vidal ha parlato in modo chiaro del suo futuro, un futuro sempre a tinte blaugrane: “Oggi mi sento importante. Mi manca un anno di contratto, ma nella squadra sento molto affetto. Qui ho tanti ottimi amici e per questo spero di restare fino al 2021 – le parole inequivocabili del centrocampista cileno – Voglio vincere la Champions e l’anno venturo tentare di fare il Triplete. Se la prossima stagione sarò qui? Se Dio vuole sì, rimarrò al Barcellona”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Maxi scambio con lo United

Calciomercato Inter, niente Vidal: ma la panchina di Conte traballa

A meno di colpi di scena, salta di nuovo la possibilità di vedere Vidal all’Inter. L’ex Juventus, ricordiamo, era ed è ancora la primissima richiesta di Conte. Un Conte, però, a forte rischio addio alla panchina interista. Magari Vidal già è a conoscenza del destino del suo ‘mentore’… Con la società, Marotta incluso, la spaccatura è infatti evidente e forse insanabile. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Tutto sarà comunque più chiaro dopo l’Europa League. Per la successione in pole resta Massimiliano Allegri.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, è UFFICIALE | Sanchez è tutto dell’Inter

Calciomercato Inter, via Conte e cambia tutto | Cessione shock