Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Christian Eriksen che nelle ultime settimane è tornato ad avere pochissimo spazio. Il ‘caso’ si è riaperto

Si riaperto, ma non forse non si è mai chiuso, il ‘caso’ Eriksen. Nelle ultime settimane, alias partite il trequartista danese è stato riaccantonato da Antonio Conte. Se prima gli veniva preferito addirittura Borja Valero, ora il tecnico salentino ha mollato del tutto il modulo che prevede un giocatore dietro le due punte rilanciando l’amato 3-5-2. Parentesi: i risultati gli stanno dando ragione, così da rendere complicato se non impossibile un dietrofront che possa consentire all’ex Tottenham di provare a prendersi finalmente un ruolo da protagonista in questa Inter. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri.

Calciomercato Inter, Eriksen chiede spazio: il club non vuole venderlo, ma se resta Conte…

Un ruolo da protagonista potrebbe conquistarlo con l’eventuale avvento di Massimiliano Allegri, notoriamente grande estimatore del classe ’92. Che si sta comportando fin qui da eccellente protagonista, non scendendo mai in polemiche con l’allenatore. Stando però alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sportmediaset’, il numero 24 dell’Inter ha comunque chiesto di avere più spazio, di avere insomma quello che sul piano prettamente sportivo gli era stato promesso. Al momento il club non ha intenzione di privarsene, ma in caso di permanenza di Conte – aggiungiamo noi – una cessione non sarebbe impossibile. Per il suo cartellino possibile una richiesta di almeno 55 milioni.

