Calciomercato Inter, notizia ‘bomba’ | “Incontro Paratici-Conte”

Archiviata la fase finale della stagione sarà poi tempo di pensare al futuro della guida tecnica per l’Inter. Nuove nubi sul destino di Antonio Conte

L’Inter al momento è proiettata sulla fase finale della stagione con l’Europa League nuovamente alle porte dopo il passaggio del turno contro il Getafe. La compagine allenata da Antonio Conte punta ad arrivare fino in fondo per provare a portare a casa un titolo in una stagione positiva ma con qualche piccola sbavatura. Al termine dell’annata ci sarà poi da mettere in chiaro una volta per tutte il futuro di Antonio Conte che nei giorni scorsi ha scatenato un vero e proprio putiferio mediatico in merito ad un suo possibile addio ai nerazzurri. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo Conte: spunta l’incontro con Paratici

Crescono sempre di più le voci relativi ad una possibile separazione tra l’Inter e Conte a fine stagione. Nel corso della trasmissione di questa mattina, il direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovanbattista ha detto la sua sul tecnico salentino sganciando una bomba di mercato.

“Un direttore mi ha detto che c’è stato un incontro tra Paratici e Conte prima delle pesanti dichiarazioni dello stesso tecnico dell’Inter dopo il match con l’Atalanta”, ha detto Di Giovanbattista. I dubbi rimangono ed anzi crescono sul futuro dell’allenatore nerazzurro che potrebbe davvero lasciare già Milano.

