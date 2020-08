Calciomercato Inter, pazza idea dal Barcellona | Contatti avviati

Potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna la pazza idea per il futuro della porta dell’Inter. I nerazzurri potrebbero provare a portare a Milano ter Stegen

Una volta archiviata l’Europa League l’Inter potrà concentrarsi sul calciomercato per la prossima stagione. Tra i reparti da rinforzare per i nerazzurri sembrerebbe esserci persino la porta, con Marotta a caccia dell’erede di Samir Handanovic. Il portiere sloveno garantisce ancora un rendimento piuttosto elevato ma la carta d’identità parla chiaro e dovrebbe costringere prossimamente il club di Suning a muoversi di conseguenza. Per rimpiazzare in vista del prossimo futuro un estremo difensore del calibro di Handanovic occorre naturalmente un profilo di caratura internazionale, motivo per cui la giusta occasione potrebbe arrivare dalla Spagna. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Aubameyang sempre più lontano: rinnovo vicino con l’Arsenal

Calciomercato Inter, idea ter Stegen: contatti per il dopo Handanovic

Samir Handanovic rimane dunque il presente dell’Inter ma in casa nerazzurra si riflette anche sul futuro. In tal senso secondo quanto sottolineato da ‘ESPN’ il club di Suning starebbe pensando con decisione a Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona in scadenza di contratto nel 2022. Stando all’emittente l’Inter proverebbe ad inserirsi qualora il Barça non riuscisse a prolungare il contratto dell’estremo difensore tedesco. L’affare non sarebbe comunque semplice vista la concorrenza di società come il Chelsea e la volontà del ragazzo di proseguire la sua avventura in Catalogna.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuova beffa per Conte | “Non vado via”

L’Inter dal canto suo si sta però muovendo ed avrebbe già contattato il giocatore ed intavolato sondaggi esplorativi con l’entourage per tastare il terreno in vista della prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto a Pogba | Maxi scambio con lo United