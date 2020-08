Calciomercato Inter, sorpasso al Milan e scambio | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza lo sprint del club nerazzurro per uno dei giocatori più ambiti della nostra Serie A

Non si hanno ancora certezze sul nome dell’allenatore dell’Inter della prossima stagione. Sarà difficile ricucire con Antonio Conte, non a caso si fanno sempre più insistenti le voci su Allegri, riaccostato in queste ore alla Juventus considerato che molto probabilmente Sarri pagherà con l’esonero la brutta eliminazione dalla Champions League. Detto questo, la dirigenza è comunque al lavoro sul calciomercato con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente una rosa già ottima. Beppe Marotta e Piero Ausilio si muovono anche per il reparto arretrato, visto la partenza di almeno uno tra Godin e Skriniar.

Calciomercato Inter, accelerata per Milenkovic: le ultime

A proposito di difesa, stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ tira fuori il nome di Milenkovic, ‘colosso’ serbo in forza alla Fiorentina e ambitissimo sia in Italia che all’estero. Per la ‘rosea’ i nerazzurri hanno effettuato il sorpasso sul Milan, fin qui dato in vantaggio rispetto a tutti con tanto di ipotesi di scambio con Paqueta. Gli ottimi rapporti coi viola, che valutano il classe ’97 sui 40 milioni di euro, possono agevolare l’Inter che con la società di Commisso è già a colloquio per la conferma del prestito di Dalbert e forse di quello di Biraghi. CLICCA QUI per le altre news sui nerazzurri. Milenkovic potrebbe approdare alla Pinetina con uno scambio, in tal senso occhio al nome di Nainggolan.

