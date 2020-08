Inter-Bayer Leverkusen: gli unici due precedenti sorridono ai nerazzurri

Inter-Bayer Leverkusen, gli unici due precedenti sorridono alla squadra di Antonio Conte. Bisogna tornare indietro di più di 17 anni per le uniche due sfide tra la formazione italiana e quella tedesca

INTER BAYER LEVERKUSEN I PRECEDENTI/ Lunedì sera alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf si sfideranno Inter e Bayer Leverkusen, per prendersi un posto nella semifinale di Europa League. Le due squadre si erano affrontate due sole volte nella fase a gironi della Champions League 2002/2003 ed entrambi gli incontri videro la squadra milanese avere la meglio su quella tedesca. In quella stagione la Champions League si disputò con due fasi a gironi e nella seconda fase la formazione nerazzurra venne inserita nel gruppo A insieme a Barcellona, Newcastle e Bayer Leverkusen. Nella prima partita giocata al Meazza il 10 dicembre 2002 i nerazzurri di Hector Cuper si imposero per 3-2 grazie alla doppietta di Gigi Di Biagio e all’autogol di Butt, per i tedeschi segnarono Zikvovic e Franca. Nella gara di ritorno giocata il 19 marzo in Germania e con i tedeschi matematicamente eliminati dal girone, i nerazzurri si imposero 2-0 grazie alle reti di Martins ed Emre.

Sono passati quindi più di 17 anni, ma i tifosi nerazzurri si augurano che il passato ritorni e si confermi, una semifinale nelle coppe europee manca dal 2010, quando i nerazzurri eliminarono il Barcellona e trionfarono a Madrid contro il Bayern Monaco realizzando il ‘Triplete’.