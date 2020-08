Sarr: oltre a Inter e Barcellona c’è l’interesse anche del Fenerbahce

Inter, il difensore Malang Sarr piace anche al Fenerbahce. Il giovane difensore non ha rinnovato con il Nizza ed essendo svincolato piace molto alle big europee in primis Inter e Barcellona

INTER SARR AGGIORNAMENTO/ Il giovane difensore del NIzza Malang Sarr, non ha rinnovato il contratto con la formazione francese e naturalmente su di lui ci sono parecchie squadre europee. Secondo fonti turche, anche il Fenerbahce starebbe pensando al calciatore per rinforzare il suo pacchetto difensivo. La squadra di Istanbul sta cercando dei rinforzi in quella zona del campo e, dopo aver chiesto alla Roma Juan Jesus, adesso starebbe pensando all’ex Nizza. Come ha spiegato El son haber sul giocatore francese ci sarebbe anche un certo interesse da parte di Inter e Barcellona, una concorrenza non semplice da battere in chiave mercato.

Il calciatore quest’anno nel Nizza ha raggiunto le 19 presenze in campionato e le 20 totali, segnando anche una rete.