Brozovic verso il Monaco: pronta nuova offerta da 28 milioni

L’Inter intende vendere Brozovic al miglior offerente. L’agente è stato avvisato dalla società che ora sta cercando di trovare la migliore soluzione per lui. Stando alle ultime news, il giocatore piace non solo al Bayern Monaco ma anche al Monaco, pronto a formulare una nuova offerta da 28 milioni di euro. La richiesta arriva direttamente dal connazionale Niko Kovac, ex ct della Croazia e attuale allenatore del club francese.

