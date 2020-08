Calciomercato Inter, Milenkovic già mollato | Tentativo per l’ex Roma

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’assalto dei nerazzurri al difensore inglese contraddistintosi quest’anno con la maglia della Roma: Chris Smalling

L’Inter ha già mollato Milenkovic. Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’ la Fiorentina chiede troppo per il serbo, si parla di 40 milioni di euro senza giocatori nell’operazione, e così il club nerazzurro ha virato con decisione su Chris Smalling. Già, proprio sull’inglese protagonista di una ottima stagione con la maglia della Roma. Il 29enne sarebbe voluto restare nella Capitale, ma il club giallorosso non è riuscito a trovare un accordo col Manchester United, dove è stato poi ‘costretto’ a fare ritorno. La richiesta dei ‘Red Devils’ è di 20 milioni di euro, bonus esclusi, una cifra che Marotta e Ausilio proveranno ad abbassare sfruttando i buonissimi rapporti con la dirigenza dello United. Smalling rimpiazzerebbe Skriniar, destinato alla cessione in caso di conferma di Antonio Conte.

