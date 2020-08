Rispunta Nandez: Nainggolan la chiave per la trattativa col Cagliari

Rispunta Nandez: Nainggolan la chiave per la trattativa col Cagliari

L’Inter ritenta il colpo Nandez. Il centrocampista uruguaiano potrebbe sbloccarsi inserendo nella trattativa Nainggolan. Come riporta ‘Calciomercato.it’, sarebbe il giusto compromesso (più conguaglio) per cercare di strapparlo a Giulini. Come riporta ‘Videolina’, il Cagliari lo lascerà andare solo per i 36 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria; dunque, se sarà inserito Nainggolan, il conguaglio dovrebbe aggirarsi attorno ai 17 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Il punto in attacco di Ausilio: ”Lautaro e Cavani…”

LEGGI ANCHE >>> E’ fatta! Va all’Inter: ”Affare concluso”

LEGGI ANCHE >>> Tutto deciso: clamoroso ritorno in nerazzurro