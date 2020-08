Calciomercato Inter, beffa in difesa | Pirlo lo soffia a Marotta

Per Kumbulla era testa a testa tra Inter e Lazio ma occhio al possibile inserimento della nuova Juventus targata Andrea Pirlo

È pronto il nuovo corso in casa Juventus, con l’arrivo di Andrea Pirlo in panchina in seguito all’esonero di Maurizio Sarri arrivato nel day after dell’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Scelta forte della dirigenza bianconera che scommette su un tecnico esordiente che ha certamente idee di calcio differenti. Cambiano dunque anche le strategie di mercato con gli obiettivi che saranno sicuramente giocatori funzionali all’ex regista della nazionale che oltre a Tonali potrebbe provare a mettere le mani anche su un altro giocatore da tempo nel mirino dell’Inter. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sfida con la Juventus: duello per Kumbulla

Testa a testa tra Inter e Lazio da tempo per Marash Kumbulla, difensore centrale del Verona che è letteralmente esploso nel corso di questa stagione. Proprio il giovane calciatore dell’Hellas potrebbe finire nel mirino anche della nuova Juventus di Andrea Pirlo che già su Tonali potrebbe mettere i bastoni tra le ruote.

Il nuovo tecnico bianconero potrebbe dunque chiedere alla dirigenza l’arrivo di Kumbulla per svecchiare il reparto. L’appeal di Pirlo è molto forte e il ragazzo potrebbe optare per la Juve nonostante l’intesa che ha da tempo con l’Inter. Affare da 25 milioni più un paio di contropartite.

