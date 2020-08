Calciomercato Inter, sorpresa dalla Juve | Arriva gratis

In caso di permanenza di Antonio Conte potrebbe arrivare dalla Juventus un rinforzo di esperienza per il centrocampo. Idea Khedira a parametro zero

Mentre la stagione dell’Inter è andata avanti con l’arrivo alla fase conclusiva dell’Europa League in Germania, l’annata della Juventus si è conclusa anzitempo con l’eliminazione prematura agli ottavi contro il Lione. Un risultato che ha portato anche l’esonero di Sarri e la promozione di Pirlo a tecnico della prima squadra per aprire un nuovo corso di cui però alcuni calciatori non faranno parte. Tra questi come sottolineato da ‘Repubblica’ c’è anche Sami Khedira che è ai margini del progetto da diverso tempo ed è stato falcidiato dai tanti infortuni. Per tutte le altre news sul calciomercato dei nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Khedira occasione a parametro zero: la situazione

Stando a quanto riferito dal quotidiano, così come per Higuain, la Juventus potrebbe offrire a Khedira una risoluzione contrattuale anche per alleggerire il pesante monte ingaggi. Il tedesco ha giocato poco per i tanti problemi fisici ed ha il contratto in scadenza 2021.

In questo quadro potrebbe essere inserita l’Inter in quanto il mediano ex Real Madrid potrebbe essere offerto ai nerazzurri. Si tratterebbe nel caso di un affare a parametro zero per Conte che qualora dovesse restare potrebbe dare il suo via libera.

